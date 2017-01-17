İstanbul Valisi Şahin: "(Ortaköy'deki terör saldırısının failinin yakalanması) Orada, o civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu, şüpheli adreslerle ilgili. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."