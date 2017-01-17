İstanbul Valisi Şahin: "(Ortaköy'deki terör saldırısının faili) Ülkemize 2016 yılında ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı."