İstanbul Valisi Şahin: "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi."