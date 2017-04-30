İstanbul Valisi Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yayınladığı mesajda bütün işçilerin bayramını kutladı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında yazılı bir mesaj yayınladı. Vali Şahin yayınladığı mesajda bütün işçilerin bayramını kutladı. Vali Şahin'in Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı şöyle:



"1 Mayıs; ülke kalkınmasına ve ekonominin gelişmesine, emeğini alın teriyle birleştirerek katkı sağlayan, gayret sarf eden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin dostluk, birlik ve beraberlik simgesi olarak kutladıkları yegane bayramdır.



Üretimin bel kemiği olan işçilerimizin haklarının gözetilip korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında gerek devletimiz, gerekse sivil toplum kuruluşlarımızca çok önemli çalışmalar yürütülmüş, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen her türlü çalışma, hem ülke kalkınmamız, hem de çalışanlarımız için müreffeh geleceğe daha güvenle, inançla ve umutla yürümemize imkan sağlayacaktır.



Bu düşüncelerle güçlü Türkiye'nin inşasında alın teri dökerek emek sarf eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - İSTANBUL