İstanbul Valiliğinden Okulların Tatil Edildiği Günlere İlişkin 'Telafi' Açıklaması

İstanbul Valiliğinden kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada derslerin telafisinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı kaydedildi.



İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde 9, 10, 11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL