İstanbul Valiliğinden Kar Uyarısı

İstanbul Valiliği, vatandaşların kar yağışı ve ardından beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri için bir dizi uyarıda bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği, yarın öğle saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.



Açıklamada, yarın öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:



"Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamalı, araçla yola çıkanlar ise mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı ve benzeri malzeme bulundurmalı, kullanmalı ve araçlarının teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmalı. Sürücüler trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymalı. Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının seri şekilde görev yapabilmeleri için sürücüler emniyet şeridi ihlali yapmamalı. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahlar kullanılmalı, arıza durumunda sürücüler araçlarını terk etmemeli, acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve 159 Karayolları telefonunu aramalı. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bugünlerde, yaşlı ve çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastaları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Hava şartlarına uygun giysiler kullanılmalı. Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemeler kullanılmamalı. Baca temizliği yapılmalı, sobalar dikkatli şekilde yakılmalı. Can ve mal güvenliği açısından tüm bu uyarılara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir."



Açıklamada, ihtiyaç halinde İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün "212-455 70 00" ve AKOM'un "212-444 25 66" numaralı telefonlarının aranması istendi.