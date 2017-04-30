İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs Açıklaması

İSTANBUL (AA) – İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.



Yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için bir dizi tedbirin alındığı ifade edildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlaması amacıyla 30 bin 101 Emniyet mensubunun görevlendirildiğine dikkat çekildi.



Açıklamada; "Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. İptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir." denildi.



1 Mayıs 2017 Pazartesi saat 04.00'dan kutlamalar sona erene kadar Bakırköy ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:



"İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi. Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş)."



Valilik açıklamasında, alternatif yollar ise şu şekilde belirtildi:



"Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek."



- "İzinsiz toplanma çağrılarına itibar etmeyin" uyarısı



Trafikteki insanların farklı güzergahlara yönlendirileceği aktarılan ve vatandaşların izin verilen alanlar dışındaki toplanma çağrılarına itibar etmemeleri istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar; vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri, resmi kurumlarımızın ve görevli personellerin ikaz ve uyarılarını dikkate almaları ve alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara uymaları hususlarında destek, anlayış ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."