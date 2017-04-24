İstanbul Valiliğinde 1 Mayıs Toplantısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabibler Birliği (TTB) ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin (TMMOB) tek derdinin, başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününü, Türkiye'deki tüm alanlarda huzur içerisinde, kimsenin burnu kanamadan kutlamak olduğunu söyledi.



DİSK Genel Başkanı Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Başkanı Emin Korkmaz'ın valilik binasında İstanbul Valisi Vasip Şahin ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.



Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının talep edildiği belirtildi.



Toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beko, bu sabah 09.30'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 2,5 saat süren bir toplantı yaptıklarını hatırlattı.



Beko, 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününün Taksim'de kutlanması talebini, İstanbul Valisi Şahin'e ilettiklerini ifade ederek, "DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'nin terk derdi, başta Taksim olmak üzere Türkiye'nin tüm alanlarında huzur içerisinde, hiç kimsenin burnu kanamadan kardeşçe, birlikte 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele ve Gününü kutlamaktır." dedi.



Sabah yaptıkları görüşmede bu yöndeki taleplerini İçişleri Bakanı Soylu'ya da ilettiklerini anlatan Beko, "Kendisine sabah bunları ilettik. Biraz önce de İstanbul Valisi ile de yapmış olduğumuz toplantıda, İstanbul'da tabii ki İstanbul denilince herkesin aklına gelen Taksim. Biz Taksim'de Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününü kutlama talebini kendisine ilettik. Sonuçta buradan ayrıldıktan sonra Türk Tabipler Birliği'nde DİSK, KESK, TMMOB olarak bir araya geleceğiz." diye konuştu.



Hem İçişleri Bakanı Soylu hem de İstanbul Valisi Şahin ile yapmış oldukları görüşmeyi, kendi aralarında değerlendireceklerini aktaran Beko şöyle devam etti:



"Çarşamba günü saat 12.00'de DİSK Genel Merkezinde bileşenlerimizle birlikte, 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü kutlamalarının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Buradan aldıklarımızı, kendi aramızda değerlendireceğiz. Kendi görüşlerimizi, çarşamba günü kamuoyu ile paylaşacağız."



Beko, kutlamaların Taksim'de yapılıp yapılamayacağı noktasında, herhangi bir cevap alıp almadıkları yönündeki ısrarlı sorulara şöyle cevap verdi:



"Bu tartışmaları yapmak bana göre doğru olmaz. Az önce söyledim. Bugüne kadar sizden hiçbir şey gizlemedik. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'nin görüşleri tabii ki 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde, bizim birlikte olan yol arkadaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini ve ayrıntıları yapacağımız basın toplantısında paylaşacağız."



Açıklamanın ardından sendika temsilcileri, valilik binasından ayrıldı.