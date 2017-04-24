İstanbul Valiliğinde 1 Mayıs Toplantısı
DİSK, KESK gibi sendikalar ile bazı STK'ların 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması amacıyla İstanbul Valiliğinden talep ettikleri toplantı başladı.
DİSK, KESK gibi sendikalar ile bazı STK'ların 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması amacıyla İstanbul Valiliğinden talep ettikleri toplantı başladı.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Başkanı Raşit Türker ve TMMOB Başkanı Emin Korkmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmek için İstanbul Valiliğine geldi.
Girişte basın mensuplarının toplantıya ilişkin sorularını cevaplayan DİSK Genel Başkanı Beko, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması için talepte bulunmaları üzerine toplantının gerçekleştiğini belirterek, "Bu konuda baştan beri 1 Mayıs'ın başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda kimsenin burnu kanamadan birlikte, yan yana omuz omuza kutlanmasından yanayız." dedi.
Beko, toplantı talebinin kendilerinden geldiğini vurguladı. İstanbul Valiliğindeki toplantı devam ediyor.