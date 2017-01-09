İstanbul Valiliğince Kar Yağışı Nedeniyle Şehir İçinde İptal Edilen Tırların Geçişine Saat 21.00...

IHAAW215603-GEN/09-01-2017



- İstanbul Valiliğince kar yağışı nedeniyle şehir içinde iptal edilen tırların geçişine saat 21.00 itibariyle kontrollü bir şekilde izin verilmeye başlandı. Valilik kararıyla saat 21.00 itibariyle gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin veriliyor. 09.01.2017 21: 56: 03 TSI

NNNN - İSTANBUL