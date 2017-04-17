İstanbul Valiliği'ni İşgal Davası

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında açılan davanın 5. duruşması yapıldı. Savunmasını yapan sanık erler 'Tatbikat var' denilerek kışladan çıkarıldıklarını, suçsuz olduklarını söyledi. Duruşmada 'tanık' olarak dinlenen iki polis de olay günü darbeci askerlerin silahlarını aldıklarını anlattı.



"DARBE NEDİR BİLMİYORUM, SUÇSUZUM"



Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada yer alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan er Murat Batur, 21 Temmuz günü tezkeresini alacağını anlatarak "Askerliğimin bitmesine 6 gün kalmıştı. Bizi, 'Tatbikat var' diyerek dışarı çıkarttılar. Valiliğe gittiğimizde halkı uzaklaştırmamız emredildi. Halk bizi uyardı, 'Darbe yapıyorsunuz' dedi. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen sanık Batur, olay günü yüzünü ilk defa gördüğü bazı komutanların halka ateş açma yönünde emirler verdiğini belirterek şöyle konuştu: "21 Temmuz'da tezkeremi alacaktım. 15 gün Silivri Cezaevi'nde yattım. Psikolojim bozuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. O gün yüzünü ilk defa gördüğüm bazı rütbeliler 'Halk üzerinize gelirse önce havaya sonra ayaklarına sıkın' emrini vermişti. Bize halkımıza sıkın emrini verdiler ama biz halkımızı sevdiğimiz için emirlere uymadık. 'Darbe nedir?' bilmiyorum. Suçsuzum" diye konuştu.



"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"



Sanıklardan İsa Tufan Sağlam da "15 Temmuz da İstanbul Valiliği'ne gittik. Uzman çavuş valiliğin kapısını kırmamızı istedi. Kapıyı kırdık.Valilikte darbeyi de televizyondan öğrendim. Valilikte hiçbir şeye elimi sürmeden çıktım. Kışlaya döndüm" dedi. "İsmini bilmediğim komutan bize bir durum olduğunda önce havaya, sonra yere, üstünüze gelirlerse de şarjörü boşaltın" diye talimat verdiğini aktaran sanık Sağlam, "Valilik önünde halk toplanmıştı. Canımızı zor kurtardık. Pişman olduk" ifadelerini kullandı.



POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada polis memurları S.Ç. ve Y.K. da 15 Temmuz günü İstanbul Valiliği'nde yaşananları 'tanık' sıfatıyla anlattı. S.Ç., rütbesini hatırlayamadığı bir komutan ile beraberindeki bazı rütbelilerin kendilerine silah doğrulttuğunu söyleyerek, "O gün komiserimizin talimatıyla valiliğe doğru gittik. Çok geçmeden askeri araçlar geldi. Biz iki kişiydik. Bize silah doğrultarak, valiliğin güvenliğini alacaklarını ve silahlarımızı teslim etmemizi istediler. İsmini bilmediğim bu rütbeli silahımı almaya çalıştı. İki kişi olmamızdan dolayı teslim etmek zorunda kaldık. Bu durumu da bağlı bulunduğumuz birim müdürüne bildirdik" dedi.







"SİLAHLARINIZI TESLİM ETMEZSENİZ SİZİN İÇİN İYİ OLMAZ"



Askerlerin kendilerine silah doğrulttuğunu söyleyen polis memuru Y.K. da "Bize silah doğrultarak silahlarımızı aldılar. 'Silahlarınızı teslim etmezseniz sizin için iyi olmaz' dendi. Silahlarımızı aldılar. Bu durumu amirlerimize rapor etmiştik. Bize Vatan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelmemizi ve yedek silahlarımızı almamızı emrettiler. Silahımızı almaya gittik. Tekrar valiliğe geldiğimiz de ise askerler dağılmak üzereydi. Zaten halk kalabalıklaşmaya başlamıştı" diye konuştu. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. - İstanbul