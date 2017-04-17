İstanbul Valiliği'ni İşgal Davası…(2)

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında açılan davanın 5. duruşması sona erdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada yer alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve tanıklar ifade verdi. Sanıklar suçlamaları reddetti, tanıklar da olay gününü anlattı. 12 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. - İstanbul