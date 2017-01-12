İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.
Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"İlimizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle Eğitim-Öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." - İstanbul
İstanbul Valiliği'nden Ders Telafisi Açıklaması
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.
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