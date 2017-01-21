İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bariyerlere çarpan araca ilişkin, emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan kamyonetin freninin patlamasından dolayı duramadığının anlaşıldığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Yakınlarındaki Bariyerlere Çarpan Araca İlişkin, Emniyet...
İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bariyerlere çarpan araca ilişkin, emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan kamyonetin freninin patlamasından dolayı duramadığının anlaşıldığını bildirdi.
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