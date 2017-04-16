İstanbul Üsküdar'da Referandum Sandıklarından 'Hayır' Çıktı

AK Parti'nin yıllarca kalesi olarak görülen ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Partili Hilmi Türkmen'in kıl payı kazandığı İstanbul Üsküdar'da sandıklardan hayır çıktı.

HAYIR OYLARI FARK ATTI

Sandıkların yüzde 95'inin açıldığı Üsküdar'da evet oyları % 46.7'de kalırken, hayır oyları % 53.3 oldu.

Üsküdar, 'Hayır' diyeceğini açıklayan Saadet Partisi'nin de yıllarca kalesi olmuştu.