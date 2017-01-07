İstanbul Üniversitesi'nden Sınav Saatlerine Kar Düzenlenmesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), kar yağışı nedeniyle sınav başlama saatini bir saat ileri aldı.



AUZEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı bölgelerdeki kar yağışı nedeniyle 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 1. oturumda yapılacak sınavlarımızın başlangıç saati 1 saat ileri alınmıştır.Sınavlarımız 10: 30'da başlayacaktır." - İSTANBUL