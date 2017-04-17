Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17
Ara
BİST 90.850 %0,87
DOLAR 3,6679 %-1,66
EURO 3,8964 %-1,24
PARİTE 1,0619 %0,06
ALTIN 152,13 %-1,48
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17

İÜSiber ekibi olarak ilkini düzenlediğimiz "İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17" alanında uzman konuklarımızla, işin meraklılarını buluşturacağımız, aynı zamanda sektörün nabzına kulak vereceğimiz bir etkinlik olup İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Ali Rıza Berkem...

İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17

İÜSiber ekibi olarak ilkini düzenlediğimiz "İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17" alanında uzman konuklarımızla, işin meraklılarını buluşturacağımız, aynı zamanda sektörün nabzına kulak vereceğimiz bir etkinlik olup İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Ali Rıza Berkem Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Avcılar

Mekan : Avcılar

Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 17: 30: 00

Kategori : İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Üniversitesi, Istanbul, İstanbul, Avcılar, Hayır