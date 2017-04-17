İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17
İÜSiber ekibi olarak ilkini düzenlediğimiz "İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17" alanında uzman konuklarımızla, işin meraklılarını buluşturacağımız, aynı zamanda sektörün nabzına kulak vereceğimiz bir etkinlik olup İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Ali Rıza Berkem...
İÜSiber ekibi olarak ilkini düzenlediğimiz "İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17" alanında uzman konuklarımızla, işin meraklılarını buluşturacağımız, aynı zamanda sektörün nabzına kulak vereceğimiz bir etkinlik olup İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Ali Rıza Berkem Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Avcılar
Mekan : Avcılar
Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 17: 30: 00
Kategori : İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Konferansı '17
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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