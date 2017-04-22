İstanbul, Unacla Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) 24 Nisan'da İstanbul'da toplanacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı yerel yönetimlerin ve birliklerinin Ekim 2016'da Kito'da kabul edilen "yeni kentsel gündem" dahil pek çok küresel gündemin yerelde uygulanmasıyla karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleştirilecek.



İstanbul toplantısının amacı, "küresel kalkınma gündemlerinin yerelde uygulanmasında ilerleme sağlamak ve yerel ve bölgesel yönetimler açısından gerçek sonuçlarının ne olduğuna bakmak" şeklinde belirlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın başkanlık yapacağı toplantıda, "Habitat III Konferansı ve uygulama sonrası durum" ve "sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesinde günümüze kadar kaydedilen ilerleme" değerlendirilecek, mayısta gerçekleştirilecek BM Habitat Yönetim Konseyine yönelik müşterek bir pozisyonun belirlenecek, UNACLA üyeleri ile BM sistemi arasında yerel yönetim kitlesinin belirlediği tavsiyeler temelinde yapısal bir diyaloğun oluşturulmasına yönelik mekanizmaları araştırılacak, UNACLA sekretaryasına 2017-2019 döneminde başlanacak faaliyetlere yönelik stratejik yönlendirme yapılacak.