İstanbul'un Yılbaşı Hindileri Tekirdağ'dan

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yetişen hindiler, yılbaşı öncesinde İstanbul'a gönderiliyor.



Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hindi yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.



Yaklaşık 10 yıldır hindi yetiştirdiğini belirten Çetin, "Bu sene de yılbaşında satmak üzere nisan ayında yaklaşık 5 bin hindi aldım yavru olarak. İlk önce kümeste baktım, sonra da hindileri hasadı bitmiş çeltik, mısır tarlalarında otlatarak yılbaşına hazırladım." dedi.



Hindilerin yaklaşık 8 ay gibi bir sürede gelişimlerini sağladıklarını aktaran Çetin, "Hindilerime aşı yaptırdım, veteriner hekime gösterdim. Ortalama bir hindinin ağırlığı 10-12 kilo arasında. Fiyatları da 100 ile 130 lira arasında. Bugüne kadar hiçbir yıl elimde hindi kalmadı, hepsini sattım çok şükür."diye konuştu.



Hindilere en fazla İstanbul'dan talep geldiğine dikkati çeken Çetin, yetiştirdiği 5 bin hindiden 4 binini sattığını sözlerine ekledi.