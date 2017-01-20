Istanbul'un Yeni Siluetini Yılda 4,5 Milyon Turist Ziyaret Edecek

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo kulesi inşaatında ilk 130 metre aşıldı.



220 metre uzunluğunda betonarme kule ve üzerine 165 metrelik anten direği ile toplam 365 metre uzunluğa sahip olacak yeni kulenin 170 milyon liraya mal olması planlanıyor. Kulenin 176'ncı ve 180'nci metrelerinde iki restoranın yanı sıra seyir terasları da bulunacak. 2017 yılı ortalarında bölgede halen yapımına devam edilen Çamlıca Camiiyle birlikte hizmete alınacak kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesi planlanıyor.



220 METRESİ BETON 165 METRESİ ANTEN TOPLAM 365 METRE OLACAK



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca'da seçilen yerde başlatılan çalışmalarda önce bölgedeki ağaçlar taşınmış ardından temel için hazırlıklar yapılmıştı. Ardından kulenin betonarme kısmının yapımına geçilirken, bugüne kadar yapılan çalışmalarda betonarme kısım 130 metreyi geçti. 220 metre yüksekliğindeki betonarme bölüm, her bir katı 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Bu betonarme bölüm tamamlandığında, üzerine 165 metre uzunluğunda bir anten yerleştirilecek. Anten'le birlikte bu kulenin yüksekliği 365 metre'yi bulacak.



KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK



300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörlerin kullanılacağı öğrenildi.



CAMLICA CAMİSIYLE BİRLİKTE AÇILACAK



Projenin 170 milyon liraya mal olması planlanıyor. Proje tamamlandığında yerli ve yabancı 4,5 milyon turisti ağırlaması bekleniyor. Kulenin tamamlanmasının ardından Büyük ve Küçük Çamlıca Tepesi'nde hala kullanılan anten ve kulelerinin söküm işi de hızla tamamlanacak. Projenin 2017 yılının ortalarında bölgede yapımına devam edilen Çamlıca Camiiyle birlikte kullanıma açılacağı öğrenildi.