İstanbul'un Tarihi Camilerinde Miraç Kandili Coşkusu
İstanbul'un tarihi Camilerinde Miraç Kandili coşkusuİSTANBUL - Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul'daki tarihi camilere akın etti.
İstanbul'un tarihi Camilerinde Miraç Kandili coşkusu
İSTANBUL - Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul'daki tarihi camilere akın etti. Eyüp Sultan Camisini dolduran vatandaşlar, geceyi namaz ve duayla eda etti.
Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul'daki tarihi camilere akın etti. Başta Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan Cami'si olmak üzere birçok cami vatandaşlarla doldu taştı. Camiler hınca hınç dolarken vatandaşlar geceyi namaz ve dualarla eda etti. Akşam namazını Eyüp Sultan Camisinde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Eyüp Belediyesi vatandaşlara Kavurmalı pilav ve ayran ikramında bulundu. İkramdan tatmak isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.
Her kandil olduğu gibi bu kandilde de Eyüp Sultan Camii'nde geldiğini söyleyen Filiz Karabıyık, "Bakırköy'den geliyorum. Oruçluyum. Camiyi ziyaret edip namaz kılacağım. Dilekler dileyeceğim. Ziyaret edeceğim. Mübarek kandili kutlamaya geldim. Kandil ve Ramazanlarda sürekli buraya geliyorum. Bütün camilere gidiyorum. Dün Sultanahmet Camii'ndeydim. Bugün de buraya geldim" dedi.