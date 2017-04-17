İstanbul'un Sokak Kedileri Belgesel Oldu

İstanbul sokaklarında yaşayan kediler belgesele konu oldu. Kedi belgeseli sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.



Sokak hayvanları İstanbul'un vazgeçilmezlerinden biri. Her yerde karşımıza çıkan kedilerin sıra dışı hayatları "Kedi" belgeselinde bir araya geldi.



Sokaklarda, oturduğumuz kafelerde karşımıza çıkan kedilerin hayatlarını belgesel haline getiren "Kedi"nin yönetmeni Ceyda Torun ve belgeselin oyuncuları İstanbul'un kedileri. Ceyda Torun ve eşi Charlie Wuppermann ile birlikte kurdukları Termitte Films için belgesel çekmeyi düşünmüşler. Belgeselin konusu ise çiftin, "İstanbul'un kedilerini Afrika'nın aslanları" gibi çekip çekemeyeceklerini merak etmesi ile oluşmuş.



Haftada 6 gün, günde 16 saat çalışarak belgeseli bitiren Ceyda Torun, 180 saatlik çekimini kedi severler ile buluşturmuş. Ortaya çıkan iç ısıtan belgesel günlük hayatımızın yoğunluğundan dolayı unuttuğumuz sokak kedilerinin anlatıyor. Kedi belgeseli Türkiye sınırını aşıp, yurt dışında da büyük ilgi görmeye devam ediyor.