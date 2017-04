İstanbul'un Patronu Kadir Topbaş Hkü Öğrencileri ile Buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "HKÜ Patronlar ve CEO'lar ile Buluşuyor" programı için konuk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ağırladı. HKÜ Mimarlık ve KİT Kulübü tarafından organize edilen programda İstanbul'un Patronu Kadir Topbaş, HKÜ öğrencileri ile bir araya geldi.



HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, çok sayıda basın mensubu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



"Kimse kendi coğrafyasında yalnız değildir"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan programın teması "Siyaset, Liderlik ve Şehircilik" oldu. Konuşmasında yenilik, inovasyon ve Ar-Ge'nin önemine sıklıkla değinen Topbaş, "Tarihin katmanlarını taşıyan bir kentte eğitim almak çok önemli. Çünkü tek bir kültürle gitmiyorsunuz. bir çok kültürün yaşandığı bir yerin sizin üzerinizdeki etkileri çok fazla oluyor. Günümüz dünyasında tüm insanların kaderi birbirine bağlıdır. Kimse kendi coğrafyasında yalnız değildir. Dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuzluk bütün dünyayı etkiliyor. Bu durumda bütün ülkeler dünya geleceği konusunda ortak kaygılar yaşamak zorundadır. Barışa huzura katkı sağlamayı hissetmeleri gerekir. Artık her şey uluslararası ölçekte cereyan ediyor. Bu yüzden dünyanın farkında olmak gerekir" dedi.



"Yeniliklere açık olmak zorundasınız"



Baş döndürücü bir gelişim ve değişim yaşandığını ifade eden Topbaş, "Bugün dünyanın bütün bilgileri avuç içine sığacak kadar küçüldü ve hızlı bir şekilde herkese ulaşıyor. Olan biten her şey anında cereyan ediyor. Böyle bir dünyada Türkiye yeniden kendini hissettirecek yerlere gelmek zorunda. Aksi takdirde yerinizde sayar, geriler ve durursunuz. Bu topraklarda bin yıllık medeniyet tarihimiz var. Dünyaya medeniyetleri öğretmiş bir milletiz. Dünyanın bu kadar küçüldüğü bir yerde hala, katliamlara ve ölümlere şahit oluyoruz. Bu bakımdan böyle bir dünyada yaşıyorsak, akıl ve bilgiye tabi olmamız gerekir. Sağduyu dediğimiz vicdan liderlikte vasıf olarak en önemli baktığımız yerdir. Bizim dünyamızda her günü eşit olan ziyandadır. Bu yüzden, yeniliklere açık olmak zorundasınız. İnovasyonu her alana taşımanız gerekir. Ar-Ge'niz yoksa geleceğiniz yok demektir" diyerek yeniliğin önemine dikkat çekti.



"Başarılı Lider; Dünyayı, Ülkesini ve Kendini İyi Tanıyandır"



Biz hizmetkar olmaya geldik diyerek yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veren Kadir Topbaş, "Biz geleceği yakalamak zorundayız. Liderin siyasette toplumu geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğu var. Lider, Bir CEO, bir iş adamı gibi olmak zorunda. Başarılı bir lider, risk alır ve asla vazgeçmez. Lider; şartlara boyun eğmez, şartlara hakim olur ve geliştirmeye çalışır. Lider kendisini topluma adadığı sürece başarılı olur. Bu nedenle, başarılı olmak isteyen bir lider kendisini, ülkesini ve dünyayı iyi tanımak zorundadır. Sınırsız bir coşkuya ve çalışma azmine sahip olması, yeni fikirler üretmesi gerekir" diyerek lider olmanın özelliklerini vurguladı.



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın moderatörlüğünde devam eden programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğrencilerin sorularını yanıtladı. "Siyaset, Liderlik ve Şehircilik" temalı program sonunda HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a plaket ve hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - GAZİANTEP