İstanbul'un Karadeniz Kıyılarında Sis Etkili Oluyor

İSTANBUL'un Karadeniz kıyılarında dün etkili olan ve açıkta iki geminin çarpışmasına neden olan sis, bugün de devam etti. Özellikle deniz üzerinde etkili olan sis yüzünden İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de sisler içinde kaldı. Sis, Poyrazköy kıyılarında güzel manzaralar oluşturdu.



Karadeniz üzerinde yoğunlaşan sis İstanbul boğazının girişinde görüşü olumsuz yönde etkiliyor. Boğaz girişinde bulunan Yavuz Sultan Selim köprüsü de sis'ten nasibini aldı. Köprünün giriş viyadükleri deniz üzerinde kalan bölümü zaman zaman 50 metrenin altına düşen görüş mesafesine neden oldu. Güneşli bir havada aniden sise giren sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadılar. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan Poyrazköy'de sis seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Sisin yarın rüzgarın kuvvetlenmesiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.



