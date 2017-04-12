Istanbul'un Göbeğinde Uyuşturucu İçen Gençler Yere Yığıldı

İstanbul'un göbeğinde kameralara yansıyan görüntü, uyuşturucu felaketini bir kez daha gözler önüne serdi. Mecidiyeköy'de kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere sağlık ekipleri müdahale etti.

KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan bir görüntü, uyuşturucu felaketini bir kez daha gözler önüne serdi. Sentetik uyuşturucu kullanan iki kişi Mecidiyeköy meydanında kendinden geçti.



VATANDAŞLAR HEMEN SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Güpegündüz Mecidiyeköy meydanda yarı baygın duran gençleri gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere müdahale etmeye çalıştı.



UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİLER

Sağlık ekipleri, yarı baygın şekilde yerde yatan gençleri kaldırmak için uzunca süre mücadele etti. Bu sırada toplanan çevredeki kalabalık ise endişeli gözlerle yaşananları izledi.