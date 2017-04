Istanbul'un Göbeğinde Hafriyat Terörü

İstanbul Kağıthane'de yol kenarına dökülen kaçak hafriyat, belediye tarafından yıkılan gecekonduların enkazları ve atılan çöplerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy ilçesinde yaşanan kaçak hafriyat terörünün bir benzeri de Kağıthane'de yaşandı. İlçenin en işlek caddesi üzerinde ve ara sokaklarda, kamyonların döktüğü kaçak hafriyatlar havadan görüntülendi. Belediye tarafından yıkılan gecekonduların oluşturduğu enkaz ve atılan çöplerle birlikte oluşan kirlilik, çevreye ciddi derece zarar veriyor. Bununla birlikte halen dökümüne devam edilen molozların ormanlık alanı nasıl tahrip ettiği ise gözler önüne serildi. Hem görüntü olarak hem de çevre kirliliğine sebebiyet veren kaçak hafriyat dökümünden mahalleli de rahatsız olduğunu belirtti.



"DURUMDAN RAHATSIZIZ, TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"



Mahalle sakini İzzet Demirci, "Halen getirip ortaya moloz döküyorlar, ne olacak bilmiyorum. Molozları döktükleri yeri döküm alanı olarak biliyorduk. Kirlilik oluşuyor ve rüzgar çıktığı zaman oradaki tüm tozlar eve giriyor. Durumdan rahatsızız, temizlenmesini istiyoruz. Herhangi bir başvuruda bulunmadık ama bundan sonra bulunacağız" dedi.



"BELEDİYENİN BUNU TEMİZLEMESİ LAZIM"



Emre Yılmaz ise, "Burada çok pislik bir görüntü var. Çevre kirliliği başka bir şey değil. Burası Kağıthane Belediyesi'ne ait, gecekonduları yıktılar ama temizlemediler. Görüntü bakımından çok kötü, mikrop gibi her şey burada var. Her gün buradan geçiyorum, belediyenin bunu temizlemesi lazım" ifadelerini kullandı.



(Doğan Can Cesur - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)