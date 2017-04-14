İstanbul'un Göbeğinde Başıboş İnekler...saatlerce Başında Bekledi

İstanbul'un göbeğinde başıboş inekler...Saatlerce başında bekledi

Saatlerce ineklerin başında bekledi



İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında başıboş dolaşan ineklere, yoldan geçen bir vatandaş sahip çıktı. Hayvanları yetkililere teslim etmek isteyen vatandaş saatlerce hayvanların başında bekledi.

Beylikdüzü E-5 Karayolu kenarında başıboş dolaşan 2 inek ve 2 danaya Muharrem Yaylar isimli vatandaş sahip çıktı. Hayvanların başında kimsenin olmadığını fark eden Yaylar, hayvanları otlak bir alana götürdü ve yetkililere teslim etmek için uzun süre başlarında bekledi. Uzun süre ineklerin başında bir yetkilinin teslim almasını ya da sahibinin gelmesini bekleyen Yaylar, sonuca ulaşamayınca ineklerin başından ayrıldı.

Olayı anlatan Muharrem Yaylar, "Yukarıdan aşağı doğru geliyordum. Dört tane hayvanın geldiğini gördüm. İlgimi çekti. Baktım arkasında kimse yok, sahipleri yok, başıboş. Önce polisi aradım, onlar belediyeyi aramamı söylediler, Sonra belediyeyi aradım. Burada da otlak bir alan görünce buraya saldım. Başında bekliyorum kaybolmasın diye belki sahibi vardır. Malatya'dan geldim burada işim vardı. Arabaların önüne çıkıyorlardı. Küpeleri de yok" dedi.

Bir başka vatandaşta duruma tepki göstererek, "Bu hayvanlar kaçak mı?, çalındı mı?, Sahipsiz mi? Ne olduğu belli değil. Yarın belki bu eti biz marketlerden alacağız . Kulaklarında küpede yok" diye konuştu.