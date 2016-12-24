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İstanbul'un Edebî Kitabeleri
Şeb-i Arus İstanbul 2016
Açık Mikrofon "Özel"
İstanbul'un Edebî Kitabeleri
24 Aralık 2016 Cumartesi 14:04
Istanbul'un Edebi Kitabeleri etkinliği 2016-12-24 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Istanbul'un Edebi Kitabeleri etkinliği 2016-12-24 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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