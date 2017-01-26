Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.
Görüntü dökümü:
---------------
-Kar yağışından görüntü
İstanbul'un Batı Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads