İstanbul'un Batı Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'un Batı Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

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