İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 87,30 olarak tespit edildi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, 4 aylık artışın ardından bu ay az da olsa azaldı.



Bu kapsamda, aralıkta 44,72 olan doluluk oranları, ocakta 68,65, şubatta 86,44, martta 88,44 olarak gerçekleşerek, son 12 aydaki en yüksek orana ulaştı. Söz konusu rakam bu ay ise azalarak, 28 Nisan itibarıyla 87,30 olarak ölçüldü.



Barajlardaki doluluk 28 Nisan tarihleri dikkate alındığında, 2013'te 91,61, 2014'te 30,66, 2015'te 95,57, geçen yıl ise 84,56 olarak kayıtlara geçti.



Barajlardaki su durumu



İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:





Baraj Doluluk Ömerli 88,68 Pabuçdere 99,42 Sazlıdere 68,60 Büyükçekmece 83,54 Alibey 83,12 Terkos 93,59 Kazandere 100,00 Elmalı 0,52 Darlık 95,55 Istrancalar 92,53