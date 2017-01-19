Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Ara
BİST 82.300 %-0,58
DOLAR 3,8361 %1,11
EURO 4,0718 %0,86
PARİTE 1,0607 %-0,30
ALTIN 147,90 %0,57
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 22 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 22 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak

Kaynak: Dunya.com