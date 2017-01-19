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İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi
19 Ocak 2017 Perşembe 21:57
Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 22 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 22 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak
Kaynak:
Dunya.com
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[9179756] Dunya.com
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