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İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un 9 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

Kaynak: Dunya.com

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