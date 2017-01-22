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İstanbul'un 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi
22 Ocak 2017 Pazar 18:12
Anadolu yakasındaki 7 ilçede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
Anadolu yakasındaki 7 ilçede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
Kaynak:
Dunya.com
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