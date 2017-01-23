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İstanbul'un 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Anadolu yakasında 6 ilçeye yarın elektrik verilemeyecek.

İstanbul'un 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Anadolu yakasında 6 ilçeye yarın elektrik verilemeyecek

Kaynak: Dunya.com

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