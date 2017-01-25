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İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
AK Parti Teşkilatları Referanduma Hazırlan...
İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
25 Ocak 2017 Çarşamba 20:22
Avrupa yakasındaki 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Avrupa yakasındaki 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak
Kaynak:
Dunya.com
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