Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Ara
BİST 83.128 %-1,28
DOLAR 3,8411 %1,54
EURO 4,1270 %1,61
PARİTE 1,0741 %0,07
ALTIN 147,93 %0,52
FAİZ 11,36 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasındaki 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>