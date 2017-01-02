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İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
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İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasında 5 ilçenin bazı mahallelerinde, 05 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Avrupa yakasında 5 ilçenin bazı mahallelerinde, 05 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak

Kaynak: Dunya.com