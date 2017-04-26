İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun Ana Teması 'Su ve Barış'

4. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), Orman ve Su İşleri Bakanlığının himayesinde Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün iş birliğinde 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



5. Dünya Su Forumu'na hazırlık maksadıyla 2009 yılında birincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun Dünya Su Forumlarından bir yıl önce olmak üzere her üç yılda bir düzenlenmesine karar verilmişti. İstanbul Uluslararası Su Forumları ile dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, uygulayıcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, su uzmanları ve akademisyenler bir araya geliyor. 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu'ndan elde edilecek neticeler ile 2018 yılında Brezilya'da düzenlenecek 8. Dünya Su Forumu'na katkı sağlanması hedefleniyor.



Forum "Su ve Barış" ana teması altında toplanacak



Türkiye'nin bugün en fazla mülteciyi barındıran ülke olması sebebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), "Su ve Barış" ana teması altında toplanacak. Forumda mülteciler konusuna odaklanılarak, yerinden edilme neticesinde yaşanan demografik değişim bağlamında ortaya çıkan su ile alakalı meseleler insani, kavramsal, finansal ve hukuki yönleriyle ele alınacak. 4. İUSF kapsamında gerçekleştirilecek dört tematik panelde suyun bir barış aracı olarak sağlayacağı iş birliği imkanları, su ile alakalı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması ve takip edilmesi hususunda karşılaşılan engeller, su alanındaki yardım faaliyetleri ve küresel mülteci krizi neticesinde ortaya çıkan demografik baskı ile değişen ihtiyaçlar karşısında gerçekleştirilen kentsel su yönetimi uygulamaları tartışılacak.



Forum çerçevesinde gerçekleştirilecek özel oturumda, Türkiye'de geçici koruma konumunda bulunan Suriyelilere sağlanan su ve hıfzıssıhha hizmetleri ele alınacak. Ayrıca Türkiye'de Suriyeli nüfusun yoğun olduğu altı sınır ilinde ve geçici barınma merkezlerinde su alanında hizmet veren kurumlarla birlikte mevcut durumun tespiti için yürütülen ön çalışmadan elde edilen neticelerin de paylaşılacağı bu özel oturum ile sahada karşılaşılması muhtemel zorluklar ve alınabilecek tedbirlerin Türkiye örneği üzerinden tartışılması hedefleniyor.



Forum kapsamında gerçekleştirilecek tematik oturumlar 105 dakikalık paneller halinde düzenlenecek ve oturum sonlarındaki soru-cevap bölümlerinde dinleyiciler de tartışmaya katılma fırsatına sahip olacak. Forumda ayrıca çeşitli önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından ana tema çerçevesinde yan etkinlikler düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek tematik oturum ve yan etkinliklerde mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler, uluslararası kurumlar, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları mültecilere su ve hıfzıssıhha hizmetleri temin etme ve yardım ulaştırma hususunda tecrübelerini ve başarı hikayelerini paylaşacak.



"Yeni bir foruma ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin çok sayıda uluslararası etkinliğe gayet başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi:



"Bakanlık olarak su, orman ve çölleşme konularında pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptık. 5. Dünya Su Forumu ile Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. Oturumu'nu İstanbul'da, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı'nı da Ankara'da gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de yeni bir foruma ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Gerçekleştireceğimiz bu forumla ülkemizde, bölgemizde ve dünyada bu sahada çalışan farklı pek çok kurumu ve kişiyi bir araya getirerek tecrübe aktarımının sürdürüleceği uluslararası bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca 4. İUSF'de elde edilecek neticeler ile 2018 yılında Brezilya'da düzenlenecek 8. Dünya Su Forumu'na katkı sağlamayı hedefliyoruz." - ANKARA