İstanbul Uluslararası Gitar Festivali

Naci Özgüç şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.

İstanbul Uluslararası Gitar Festivali

Naci Özgüç şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde...

Şef: Naci Özgüç

Solist: Aniello Desidero (Gitar)

Solist: Marcin Dylla (Gitar)

PROGRAM

Joaquın Rodrıgo: Fantasia Para Un Gentilhombre

Manuel Marıa Ponce: Gitar Konçertosu

Igor Stravinsky: Pulcinella Orkestra Süiti

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İstanbul Uluslararası Gitar Festivali

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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