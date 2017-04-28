İstanbul Uluslararası Gitar Festivali
Naci Özgüç şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
Naci Özgüç şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde...
Şef: Naci Özgüç
Solist: Aniello Desidero (Gitar)
Solist: Marcin Dylla (Gitar)
PROGRAM
Joaquın Rodrıgo: Fantasia Para Un Gentilhombre
Manuel Marıa Ponce: Gitar Konçertosu
Igor Stravinsky: Pulcinella Orkestra Süiti
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İstanbul Uluslararası Gitar Festivali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io