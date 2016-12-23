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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Merkezin inşasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirdi.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Merkezin inşasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirdi. Kurul ayrıca Merkeze ilişkin kanun tasarısına yönelik çalışmaların ocak ayı sonuna kadar tamamlanarak bir sonraki toplantıya hazır hale getirilmesi kararı aldı.

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında ilk kez toplandı ve Uluslararası İstanbul Finans Merkezinin fiziki ve yasal alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile ilgili Bakanlıkların yetkilileri katıldı.

Açıklamada, toplantıda ele alınan konulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin inşası ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiş, konu ile ilgili TOKİ Başkanlığı tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan kuruluş ve bankaların yapacakları işlemlerin aylık periyotlarla izlenmesine karar verilmiştir. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısının hazırlanması için yapılan ön çalışmalar gözden geçirilmiş, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak ikinci koordinasyon kurulu toplantısında sunuma hazır hale getirilmesi kararlaştırılmıştır."

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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, İl Başkanı Bülent TÜFENKCİ, Sermaye Piyasası Kurulu, Milletvekili Arslan, Maliye Bakanlığı, Vahdettin Ertaş, Murat Çetinkaya, Bülent Tüfenkci, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek