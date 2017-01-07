İstanbul'u Kaplayan Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

İstanbul'da etkisini gösteren kar ve şehrin beyaz örtüsü havadan görüntülendi.



İstanbul'da kar yağışı dün akşamdan başlayarak bu sabah da etkisini devam ettirdi. İstanbullular zor anlar yaşarken, özellikle şehrin seyir tepelere eşsiz manzara oluşturdu. Beyaz örtünün kapladığı Haliç, İHA tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL