Kayseri'de annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Soner Karapınar'ın İstanbul'u görme hayali, Erciyes Organ Nakli Vakfı tarafından gerçekleştirilecek.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kronik hastalıkları bulunan çocukların hastanelerde güzel vakit geçirmeleri için kurulan, Leyla'dan Sonra Erciyes Kulübü ile Erciyes Organ Nakli Vakfı, 8 yıl diyalize bağlı yaşayan ve iki yıl önce annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan lise son sınıf öğrencisi Karapınar'ın, Galatasaray spor kulübünün maçlarının oynadığı Türk Telekom Arena ve İstanbul'un tarihi mekanlarını gezme hayaline kavuşması için harekete geçti.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, vakıf ve kulüp üyeleri ile Karapınar'ı makamında kabul etti.



Hiçyılmaz, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bu tür faaliyetlere yer verdiklerini söyledi.



Erciyes Organ Nakli Vakfının da bu konuda gayret gösterdiğine dikkati çeken Hiçyılmaz, şunları söyledi:



"1994 yılından bu tarafa faal olan bu vakıf, şimdiye kadar çok önemli hizmetlerde bulundu. Hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için gayret gösteriyoruz. Soner kardeşimiz de iki yıl önce böbrek nakli olmuş. Kendisi Galatasaraylı. Biz de onun taleplerini aldık ve yerine getireceğiz. Onun için de güzel bir moral olur. Soner gibi birçok hastamız var. Onların diyalize girdiği süre içerisinde kendileri hayatlarını kısıtlamak zorundalar çünkü iki günde bir diyalize bağlanmaları söz konusu ama nakil olduktan sonra Soner'de de görüldüğü gibi özgürlüklerine kavuşuyorlar. İstediği yere gidebilme şansına kavuşuyor."



Leyla'dan Sonra Erciyes Kulübü Başkanı Mehtap Korkut da kronik hastalıkları bulunan çocukların hastanelerde güzel vakit geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Hem onkoloji hem de nefroloji servisinde bulunan çocuklarla ilgileniyoruz. Büyük bir ekibimiz var, her gün bu ekip çocuklara ziyaret gerçekleştiriyor. Çocuklarla oyunlar oynuyoruz, boyama kitabı hediye ediyoruz ve kronik hastalığı bulunan çocukların bir dileğini yerine getiriyoruz. Bu istekler bazen bir patates kızartması oluyor, bazen bebek, bazen de bir ünlüyle tanışmak oluyor. Biz buna internet adresimizden aracı oluyoruz. Soner de bir istekte bulunmuştu. Bu istek vesilesiyle de Erciyes Organ Nakli Vakfıyla tanışmış olduk. Soner'in, İstanbul'u görme isteği vardı, inşallah onu da gerçekleştireceğiz."



Soner Karapınar da, "İstanbul'u görmek istiyorum. Daha önce diyalize bağlıydım, ondan dolayı gidip göremedim. Sürekli aksilik çıktı. Sağlığıma kavuştum, bir engel kalmadı. Galatasaray stadına gidip göreceğim, futbolcularla bir araya geleceğim. İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceğim için mutluyum. Bana bu konuda yardım eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.