İstanbul Turizm Merkezi' Katar'da Tanıtıldı

İstanbul'un ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olacak İstanbul Turizm Merkezi, ilk kez Expo Turkey By Qatar fuarında tanıtıldı. DATİ Yatırım Holding'in iki milyar dolara yaklaşan yatırımları ile gerçekleştirilen ve Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen dev kompleks yaklaşık 500 bin metrekare bir alan üzerinde geliştiriliyor.



İstanbul'u dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirmeye büyük katkı sağlayacak 'İstanbul Turizm Merkezi'nin, Katar'ın başkenti Doha'da, düzenlenen 'Expo Turkey By Qatar Fuarı' tanıtım toplantısı gerçekleşti. DATİ Yatırım Holding tarafından, yaklaşık 500 bin metrekare bir alan üzerinde geliştirilen İstanbul Turizm Merkezi, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirildi. Projenin detayları Katar devlet erkanı ve özel sektörün önemli temsilcileri ile ilk kez paylaşıldı. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmet El Kuvari, İstanbul Turizm Merkezi standını ziyaret etti ve DATİ Yatırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran'dan proje hakkında detaylı bilgi aldı.



"İstanbul'un turizme açılan kapısını ilk kez Katar'da görücüye çıkardık"



DATİ Yatırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, 'EXPO Turkey by Qatar Fuarı'nın gerek Türkiye Katar ekonomik ilişkileri açısından gerekse bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir buluşma olduğunu kaydetti.



İstanbul Turizm Merkezini, Orta Doğu'nun önde gelen yatırımcılarıyla buluşturduklarını belirten Gökhan Kıran, "İstanbul'un en değerli arazisinde muhteşem bir proje geliştiriyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan bu eşsiz projeyi ilk kez Katar'da tanıtmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz" dedi.



Gökhan Kıran, tanıtımı Doha'da gerçekleştirdikleri bu eşsiz projeye hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL