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İstanbul Trafiğine 'Havaray'lı Çözüm İçin İlk Adım Atıldı
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İstanbul Trafiğine 'Havaray'lı Çözüm İçin İlk Adım Atıldı

İstanbul trafiğine 'Havaray'lı çözüm için düğmeye basıldı. İstanbul trafiğini rahatlatmayı amaçlayan İBB, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray ihalesini yaptı.

İstanbul Trafiğine 'Havaray'lı Çözüm İçin İlk Adım Atıldı

İstanbul trafiğine 'Havaray'lı çözüm için düğmeye basıldı. İstanbul trafiğini rahatlatmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray ihalesini yaptı. İhalesine altı firmanın katıldığı projenin Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçmesi ve 17 istasyondan oluşması planlanıyor.

30 HAVARAY ARACIYLA HİZMET VERECEK

30 dizi Havaray aracı ile hizmet verecek olan proje bölgedeki raylı sistemlere de entegre olacak. Dosyalar incelendikten sonra ihale sonuçları açıklanacak. Takvim'in haberine göre, Beylikdüzü- Bakırköy istikametindeki E-5 trafiğini rahatlatması planlanan Havaray sistemiyle Sefaköy- Halkalı civarı ve Halkalı Caddesi'nin de nefes alması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 30 Havaray aracı ile hizmet verilecek. Proje diğer raylı sistemlerle de entegre olacak. Projenin güzergahı üzerinde, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda; Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda; Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda; Otogar- Bağcılar-Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan entegrasyon sağlanacak.

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