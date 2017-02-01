İstanbul Trafiğinde Tehlikeli Yolculuk

İstanbul Levent'te bir İETT otobüsünün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.İlginç görüntüler, dün 14.00 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi'nde kaydedildi. Kimliği belirsiz patenli bir genç hayatını tehlikeye atarak hareket halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak, trafikte uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk bir sürücünün kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, patenli genç hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak korkusuz bir şekilde ilerliyor.