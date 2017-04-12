İstanbul Trafiğinde Pes Dedirten Görüntüler

İstanbul'da E-5 otoyolunda kameralara takılan görüntüler yine pes dedirtti. Gün geçmiyor ki İstanbul trafiğinde ilginç olduğu kadar tehlikeli bir manzarayla karşılaşılmasın. E-5 otoyolunda arıza yapan bir aracı motosikletli iki kişi ayakları ile itmeye çalıştı. E-5 Maltepe istikametinde kameraya yansıyan görüntünde arıza yapan bir aracın sağ şeritte iki motorlu şahsın ayakları ile ittiği görülüyor. Bir müddet aracı iten motorlu şahısların rampada aracı itmeye kuvvetleri yetmediği görülüyor. Bu esnada şahıslardan bir tanesinin motorun üstünden inerek aracı yaya olarak itmeye çalıştığı görülüyor. Tüm bu yaşananlar kameralarca görüntüleniyor.