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İstanbul Ticaret Odası Verilerine Göre, Ocakta Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Kıyasla İstanbul'da...
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İstanbul Ticaret Odası Verilerine Göre, Ocakta Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Kıyasla İstanbul'da...

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,56, toptan fiyatlar yüzde 12,76 arttı.

İstanbul Ticaret Odası Verilerine Göre, Ocakta Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Kıyasla İstanbul'da...

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,56, toptan fiyatlar yüzde 12,76 arttı.

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