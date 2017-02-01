İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocakta bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar yüzde 2,95 arttı.
İstanbul Ticaret Odası Verilerine Göre, Ocakta Bir Önceki Aya Kıyasla İstanbul'da Perakende...
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocakta bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar yüzde 2,95 arttı.
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