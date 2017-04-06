İTÜRO, Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 11.si düzenlenecek olan, Türkiye'deki robotik meraklısı öğrencilere kendilerini göstermeleri ve geliştirmeleri için fırsat verecek olan ve bu bağlamda Türkiye'de robotiğin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan, uluslararası hale gelmeyi hedefleri arasına almış olan Türkiye'nin en büyük robot olimpiyatlarıdır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi



Mekan Adresi : İTÜ Ayazağa Kampüsü



Başlangıç Saati : 07.04.2017 08: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 30: 00



Kategori : İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları 2017



Tür : Yarışma



Ücretlimi? : Hayır