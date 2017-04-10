İstanbul Solistleri'nden Unutulmaz Konser

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan İstanbul Solistleri, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Hicaz ve Nihavend makamlarından eserlerin yanı sıra Kasnak Zeybeği, Rodos Zeybeği, Çakal Çökerten Zeybek, Hasretinle Yandı Gönlüm, Osman Aga, Bir Taş Attım Pencereye eserleri de icra edildi.

"Kültür ve Sanata Verilen Değeri Görüyoruz"

Küçükçekmece Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği önemi vurgulayan tambur ve ney sanatçısı Murat Salim Tokaç, "Bu güzide salonları sizinle birlikte paylaşmak bizim için çok güzel bir duygu. Küçükçekmece'nin kültür ve sanata verdiği önemi ve değeri hepimiz görüyoruz. Bizi bu akşam burada buluşturan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce bir proje kapsamında bir araya gelen ve daha sonra birlikte çalışmaya başlayan İstanbul Solistleri grubunda, Derya Türkan klasik kemençe, Murat Salim Tokaç tambur ve ney, Hakan Güngör kanun, Fahrettin Yarkın ritim, Yurdal Tokcan ise ud icralarıyla müzikal ziyafet sundu. Konser sonunda Kültür Müdürlüğü Şefi Halil İbrahim Sarp, konuklara teşekkür ederek çiçek takdim etti.