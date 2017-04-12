Istanbul Semalarında Leylek Alarmı

Havaların ısınmasıyla birlikle leyleklerin göç etmeye başlaması, Atatürk Havalimanı'nda alarma neden oldu. Pilotların son günlerde kuş sürüleriyle ilgili kuleye uyarılar yapması, ses kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda bir pilotun, "Çok fazla kuş var. Pist ortası ve sonlarına doğru çok fazla kuş var" ifadeleri dikkat çekti. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kuş sürülerinin yeniden göç etmeye başlaması İstanbul hava sahasında kuş alarmına yol açtı. Göç edecek kuşlar nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmaması için Atatürk Havalimanı'nı kullanacak uçaklarla hava trafik kontrolörleri koordineli olarak çalışıyor. Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapmaya hazırlanan bazı uçaklar da kuş sürülerinde olumsuz etkileniyor. Pilotların son dönemde çok fazla kuş sürüsü gördükleri, Hava Trafik Kontrolörleriyle yaptıkları konuşmalarda dikkat çekiyor.



PİLOTLARDAN KULEYE KUŞ SÜRÜSÜ UYARISI Göç nedeniyle kuş sürüleri en çok İlkbahar mevsiminde Mart, Nisan ile Sonbahar mevsiminde Eylül, Ekim aylarında görülürken leylekler, uçaklar için büyük tehlike oluşturabiliyor. Leyleklerin geçiş güzergahında bulunan İstanbul Atatürk Havalimanını kullanan pilotlar, son günlerde yoğun bir şekilde gördükleri leylek sürüleriyle hakkında kule görevlileriyle irtibata geçerek uyarıda bulunuyor. Kule ve kalkış yapmaya hazırlanan bir uçağın pilotu arasında kuş sürüleri hakkında yaşanan telsiz konuşmalarında ise pilot kule görevlilerini uyararak "Çok fazla kuş var. Pist ortası ve sonlarına doğru çok fazla kuş var. 300-400 feet(91-120 metreler) civarı pist istikametinde leylek veya martı sürüleri görüyorum" anonsu dikkat çekti. Pilotun uyarısı üzerine hava trafik kontrolörleri de olası kuş çarpması tehlikesine karşı kuş sürüleri bilgisini diğer pilotlarla paylaştı.



(Ferhat Yasak/İHA)